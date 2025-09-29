28日夜、福岡市中央区で青果店の倉庫に侵入したとして、男が現行犯逮捕されました。ライトを片手に辺りを物色する男。何かを手提げ袋に入れたように見えます。警察によりますと、28日午後7時すぎ、福岡市中央区唐人町にある青果店で、パトロール中の警察官が倉庫に侵入する男を発見しました。警察は男が倉庫から出てきたところで声をかけ、現行犯逮捕しました。建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、福岡市中央区の無職、高辻