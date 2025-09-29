脳腫瘍で闘病中であることを公表して20日──。神奈川県秦野市で開催される「第78回秦野たばこ祭」に参加する意向を示していた「LUNA SEA」の真矢（55）。祭りが開催された9月27日と28日の両日、車椅子姿で姿を現わした。【写真】車椅子姿の真矢にぴったりと寄り添う石黒彩。ほっそりと痩せた印象の真矢の比較写真。他、高校時代の石黒の制服ルーズソックス姿など頭には麦わら帽子を被り、法被に身を包んだ真矢は幾分か痩せた