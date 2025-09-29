京都競馬場の開設１００周年を記念する植樹式が９月２９日、京都競馬場で行われた。式には農林水産省畜産局の長井俊彦局長、京都馬主協会の山田貢一会長理事、ＪＲＡの吉田正義理事長、ＪＲＡ京都競馬場の甲田啓場長が参加。京都競馬場の旧パドックの真ん中に植えられ、京都のシンボルとして長く親しまれた「クロガネモチ」の木が２本、ライスシャワー碑の横のスペースに植えられた。京都での競馬自体は１９０８年から島原競馬