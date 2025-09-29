◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節Ｃ大阪１―２京都（２８日・ヨドコウ）リーグ３位の京都がＣ大阪に競り勝ち、４試合ぶりの白星を手にした。首位・鹿島には勝ち点５差。者貴裁（チョウ・キジェ）監督は「全員で勝った勝利。監督として非常にうれしく思う」と、勝ち点３を誇った。試合開始から球際の攻防が激しく繰り広げられた。前半１３分には、ＦＷラファエルエリアスがプレスをかけた際に右足を巻き込まれる形とな