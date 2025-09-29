来年2月に開催される高知龍馬マラソン2026では、これまで以上に大会を盛り上げようと、JR高知駅前の坂本龍馬像がフィニッシュ会場でランナーを出迎えることになりました。早春の土佐路を駆け抜ける高知龍馬マラソン。県によりますと来年2月15日に開催される2026大会は、9月26日時点で6000人を超えるランナーがエントリーしています。今回は例年以上に大会を盛り上げようと、JR高知駅前の坂本龍馬像がフィニッシ