歌手・華原朋美（５１）が３０周年記念コンサートでのオフショットをアップし、思いをつづった。２９日までにインスタグラムを更新し、スタッフやファンにあいさつする動画を投稿。その上で「突然４０度を超える発熱があったり、寂しいけれど子供とは別部屋で寝るという事もありました」と明かし、「それに負けず子供はママ頑張って欲しい。沢山の方がママのお歌を聞きにきてくれるのを楽しみにしているから。楽しんで行こうよ