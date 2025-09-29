4月1日に合併から20周年を迎えた佐久市では28日、周年記念事業の締めくくりとなるイベントが開かれました。現在の佐久市は2005年4月1日に「4つの市町村」が合併して誕生。今年4月に20周年を迎えたことから去年から1年間に渡り様々なイベントを行なってきました。28日はその締めくくりとなるクロージングイベントです。イベントでは、姉妹都市のエストニア共和国サク市から合唱団が来日し美しい歌声を響かせて訪れた観客を魅