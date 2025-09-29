9月19日より全国377館で公開された映画『宝島』の公開を記念し、主演の妻夫木聡をはじめ広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太、塚本晋也、中村蒼、瀧内公美、栄莉弥らキャストが集結したスペシャル座談会映像が解禁された。【動画】『宝島』公開記念！たぎる！本音トークスペシャル映像今回の映像では、妻夫木が司会進行役を務め、広瀬、窪田、永山らとともに、規格外のスケールで行われた撮影の裏側を大放出。延べ2000人のエキストラ