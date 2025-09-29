テレビアニメ『氷の城壁』が2026年4月からTBSほかにて放送されることが決定した。あわせてティザービジュアル、PV、メインキャスト情報が公開され、氷川小雪役を永瀬アンナ、安曇美姫役を和泉風花、雨宮 湊役を千葉翔也、日野陽太役を猪股慧士が務める。【動画】原作の雰囲気ばっちり！公開された『氷の城壁』PV『氷の城壁』は、人と接するのが苦手で、他人との間に壁を作ってしまう高校生・氷川小雪が主人公で、幼なじみの安