イオンリテールとマックスバリュ東海は9月16日、24年度「あいち三英傑WAON」の利用金額の0.1％、437万550円を愛知県に寄付した。イオングループと愛知県は12年に包括連携協定を締結。県の文化振興を推進する活動を応援することを目的に電子マネー「あいち三英傑WAON」を発行し、毎年利用金額の0.1％を県の文化振興基金に寄付している。「あいち三英傑WAON」の累計発行枚数は25年7月現在、12万7209枚に上っている。この日は、イオン