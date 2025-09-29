プロ野球・楽天は29日、阿部寿樹選手と来季の契約を行わないことを発表しました。今季10年目の35歳である阿部選手は、明治大、Hondaを経て、2015年のドラフト会議で中日に5位指名を受けてプロ入り。パンチ力のある打撃が持ち味の内野手で2020年には2桁ホームランを記録しました。2022年オフには涌井秀章投手とのトレードで楽天に加入、移籍3年目の今季は、43試合で打率.219、1本塁打、8打点の成績。6月を最後に1軍の出場はありませ