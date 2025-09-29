性風俗店勤務の女性をターゲットにしていたとみられるヤミ金業者の男3人が逮捕されました。警視庁によりますと、韓国籍の西原甲哲こと韓甲哲容疑者ら3人は、性風俗店に勤務する女性に、1日当たりの利息を1.07％の超高金利に設定し現金50万円を貸し付け、2023年から今年にかけて、利息およそ400万円を違法に得た疑いがもたれています。3人は、ホストクラブでの売掛金の返済のために性風俗店に勤務する女性をターゲットにしていたと