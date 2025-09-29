ピエトロは10月3日、長野県須坂市に「ピエトロ イオンモール須坂店」をオープンする。看板商品の「ピエトロドレッシング 和風しょうゆ」をはじめ数種類のドレッシングサラダなどを取り揃える。さらに卓上アイテムとして設置した長野の老舗「八幡屋礒五郎」の「七味唐からし」をお好みで加えることでメニューをより一層楽しめる。【店舗名】ピエトロイオンモール須坂店【住所】長野県須坂市大字福島386-1イオンモール須坂2階【