２９日午前９時５分頃、東京都大田区羽田空港の民間企業「空港施設」の航空機格納庫で、「黒い煙が出ている」と１１９番があった。東京消防庁などによると、格納庫の屋根付近から出火。ポンプ車など３０台以上が消火活動にあたり、約２時間後にほぼ消し止められた。けが人はなかった。警視庁東京空港署によると、出火当時、解体工事中の格納庫では作業員が屋根の鉄骨をバーナーで切る作業にあたっていた。同署が詳しい出火原因