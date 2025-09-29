来月4日投開票の自民党総裁選は後半戦に入りました。本格化している党員投票や国会議員票の積み上げに向けて、各陣営はどのような戦略を描いているのでしょうか。国会記者会館から中継です。候補者たちは勝敗のカギを握る党員の支持拡大を狙って、精力的に挨拶まわりや視察をおこなっています。林官房長官（64）はけさ、自民党本部を訪れ、党職員らに自らへの支持を訴えました。総裁選は国会議員票と党員票が同数の295票ずつで争わ