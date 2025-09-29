関東地方では季節外れの暑さとなる見込みで、広い範囲で30℃以上の真夏日となる予想です。日中の最高気温は埼玉県熊谷市で34℃、さいたま市や群馬県前橋市で33℃、東京都心でも31℃と予想されています。60代「もう10月ですよね。うんざりです」50代「もうそろそろ秋を感じたいな」午後は全国的に大気が不安定になり、東北や北陸では引き続き雨風が強まり、荒れた天気になる見込みです。関東や西日本でも急な雷雨に注意が必要です。