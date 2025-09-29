富山空港と関西国際空港を結ぶ定期路線の就航を目指す航空会社が、就航時期を当初予定の来年春から来年秋へ遅らせると発表しました。延期を発表したのは大阪の航空会社ジェイキャスエアウェイズで、富山空港と関西国際空港を結ぶ定期便の就航を、当初の来年春から来年秋へと延期するとしました。理由は、リース契約を結んでいる航空機を受け取る時期が遅れるためだとして、安全運航のためパイロット訓練期間の確保を優先した