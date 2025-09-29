サッカー選手のセカンドキャリアは様々だ。監督やコーチとして指導者の道へ進む者、解説者やライターとしてメディアに関わる者、はたまたまったく違う道へ進む者もいる。元ボーンマスのウインガーであるマーク・ピューの人生も意外な方向へと進んでいる。現在38歳のピューは引退後、意外なことで人気を博すようになった。ピューは『The Foodie Footballer』というWebサイト、および同名のInstagramアカウントをQPRでプレイしていた