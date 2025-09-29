デルタ航空は、来夏スケジュールに就航するヨーロッパの都市をマイレージ会員と従業員による投票で決定した。マイレージ会員はイタリアのサルデーニャ島、従業員はマルタを就航地として選んだ。スペインのイビサ島を含む、3つの候補があげられ、約15万人が投票した。ニューヨーク/ジョン・F・ケネディ発着で、サルデーニャ島へは2026年5月20日から週4往復、マルタへは2026年6月7日から週3往復を運航する。両都市へのアメリカとの直