ぐるなびは9月25日、「さんま」についての調査結果を発表した。調査は2025年9月9日〜9月10日、20代〜60代のぐるなび会員1,300名を対象にインターネットで行われた。○秋に食べたくなる食材は?秋に食べたくなる食材を教えてください/年代別「さんま」の回答率秋に食べたい食材を尋ねると、「さんま」「梨」「栗」が昨年に引き続きTOP3となった。特に50代では7割弱がさんまを挙げ、昨年調査よりも10ポイント近く増加する結果となった