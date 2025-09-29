東京食肉市場協会は10月18日・19日、「東京食肉市場まつり2025」を東京都中央卸売市場食肉市場(東京都港区)で開催する。昨年の会場の様子(写真提供:スタジオアトム)東京食肉市場まつりは、国内産の牛肉・豚肉の消費拡大と、市場の存在についての認知と役割の理解促進、"ブランド牛は、おいしくて安心"のイメージ確立を目的に、市場を年に一度だけ特別に開放し、開催するお肉のフェスティバル。今年で44回目の開催となる。今回の推