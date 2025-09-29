レッズとのWCシリーズは第1戦がスネル、第2戦が山本由伸の先発が見込まれる(C)Getty Imagesドジャースは現地時間9月28日の敵地マリナーズ戦に6-1で快勝。今季限りでの現役引退を表明しているクレイトン・カーショーが6回途中無失点の好投で今季11勝目（2敗）。7回には大谷翔平に自己最多の55号本塁打が飛び出し、レギュラーシーズンを5連勝で締めくくった。【動画】山本由伸ノーノーならず…パヘス捕れなかった？のシーン同30