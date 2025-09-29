◆第７９回国民スポーツ大会高等学校硬式野球競技会▽１回戦沖縄尚学―県岐阜商（２９日・マイネットスタジアム皇子山）両チームのスタメンが発表された。今夏の甲子園Ｖ校・沖縄尚学の先発は饒平名祐大投手（３年）。県岐阜商の横山温大右翼手（３年）は「７番・右翼」で出場する。今大会は７回制が導入されている。◇沖縄尚学（先攻）安谷屋春空（三）比嘉大登（二）宜野座恵夢（右）阿波根裕（左）真喜志拓斗（遊）宮城泰成