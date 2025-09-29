大の里「今までの優勝とは、またひと味違う感じ」秋場所で横綱昇進後初優勝を果たし、喜びをかみしめた大の里。千秋楽では豊昇龍を相手に、16年ぶりとなる横綱同士の優勝決定戦で勝利。ともに秋場所を盛り上げた先輩横綱への思いを語りました。大の里「高校時代から1つ上の存在で、大相撲の世界に入っても、ずっと負けてましたし、（豊昇龍が）先に横綱になって、自分もあの人の背中を追って、負けたくないという気持ちを持って、