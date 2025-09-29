今夏、J1東京ヴェルディからベルギー1部のアントワープへ移籍した日本代表DF綱島悠斗。彼は身長188cmを誇る25歳のセンターバックだ。守備的MFからコンバートされてブレイクすると、今年7月の東アジアE-1選手権で代表デビューを果たした。ただ、新天地では足の痙攣で途中交代を余儀なくされる試合が相次いでいる。アントワープのステフ・ウィルス監督は、「彼は最も過酷なトレーニングにも耐えられるので、これはフィジカルな問題で