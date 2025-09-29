滋賀県を訪問中の天皇皇后両陛下は、国民スポーツ大会のバドミントン競技を観戦されました。両陛下は29日午前、滋賀県大津市で国民スポーツ大会のバドミントン競技を観戦されました。15歳から17歳の少年男子と18歳以上の成年女子の白熱したプレーを見ながら、説明役に熱心に質問されました。両陛下は28日夜、訪問初日を終えて「大会を通じ、選手の皆さんがお互いに交流し、切磋琢磨しながら競技に精一杯取り組まれ、スポーツがより