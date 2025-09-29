◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節Ｃ大阪１―２京都（２８日・ヨドコウ）リーグ３位の京都がＣ大阪に競り勝ち、４試合ぶりの白星を手にした。首位・鹿島には勝ち点５差。後半３０分から途中出場したＦＷ長沢駿は決勝ゴールを挙げた。試合開始から球際の攻防が激しく繰り広げられた。前半２５分にはＦＷラファエルエリアスが接触プレーで右膝を痛めてＭＦ山田楓喜と交代。リーグ２位の得点数を誇るエースをアクシデントで欠く