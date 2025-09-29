京都府城陽市の国道で軽乗用車とダンプカーが正面衝突する事故がありました。この事故で軽乗用車を運転していた男性が死亡しました。警察と消防によりますと、２９日午前９時前、国道３０７号の城陽市奈島付近で、通行人から「事故で、軽乗用車の男性が閉じ込められて意識と呼吸がない」と１１９番通報がありました。現場では軽乗用車とダンプカーが正面衝突し、軽乗用車を運転していた男性が車内に閉じ込められていたという