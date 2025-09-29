◆国民スポーツ大会高校野球硬式▽１回戦山梨学院４―０尽誠学園（２９日・マイネットスタジアム皇子山）国民スポーツ大会高校野球硬式の部が開幕し、第１試合は夏の甲子園４強の山梨学院（山梨）が尽誠学園（香川）に勝利した。４回２死満塁で宮川真聖左翼手（３年）が右越え適時二塁打を放ち２点を先制した。６回には１死一塁で萬場翔太二塁手（３年）が左中間へ２ラン。このリードを、先発の山口桔平（３年）ら投手陣