フィギュアスケート女子の紀平梨花（２３）が２９日、自身のインスタグラムを更新。「この度、西山真瑚さんとアイスダンスカップルを結成することになりました」などと記し、西山真瑚（２３）とのカップルでアイスダンス挑戦を表明した。２０１８年ＧＰファイナル優勝や全日本選手権２連覇など、日本女子のエースとして活躍していた紀平は２１年に右足首を疲労骨折し２２年北京五輪を断念。その後も故障の影響が長引き、昨季も