壱番屋が展開する「カレーハウスCoCo壱番屋(ココイチ)」は10月1日、「THE海老カレー」「豚玉あんかけカレーうどん」を発売する。「THE海老カレー」(店内税込1,140円)は、一部店舗を除く全国の店舗で販売。「豚玉あんかけカレーうどん」(店内税込1,090円)は、カレーうどんを取り扱う約800店舗で販売する。いずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。〈再登場「THE海老カレー」〉「THE海老カレー」は2023年10月に期間限定で発売し