秋の全国交通安全運動の期間中ですが、飲酒運転などの危険性を知ってもらう体験型の交通安全イベントが札幌市内で開催されました。こちらは時速５キロほどでぶつかった時の衝撃を体験できる装置です。札幌市内で開催された「交通安全体感フェア」では、シートベルトの重要性を体験できるコーナーや、飲酒状態の危険性を擬似体験できるゴーグルも装着できます。会場を訪れた人たちは様々な体験を通じて交通