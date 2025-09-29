モデルでタレントのアンミカ（53）が28日、MCを務めるABEMA婚活ドキュメンタリー「GIRL or LADYシーズン2」に出演。夫との結婚の決め手を明かした。結婚観の話題でお笑いコンビ「オリエンタルラジオ」藤森慎吾から「やっぱり好きな人と結婚相手っていうのは見方が変わってくるもんなんですか」と振られたアンミカは、「私は恋愛の延長上にしか結婚はなかったんやけど、歳を重ねるごとに分からへんようになるのは分かる」とコ