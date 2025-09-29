琵琶湖の東側をスルー国道8号の「米原バイパス」が、2025年9月23日に開通しました。一体どのような道路で、開通してどう便利になったのでしょうか。「米原バイパス」工事の様子（画像：滋賀県）【画像】超便利!? これが国道8号「米原バイパス」の全貌です！（9枚）国道8号は京都市下京区から新潟市中央区までを結ぶ、約600kmの道路です。昔の「北陸道」をそのままたどるルートです。近江八幡や彦根、米原、長浜など、琵琶