警視庁生成人工知能（AI）で作成されたわいせつ画像のポスターを販売して得た金で、オンラインカジノ賭博をしたとして、警視庁保安課は29日、わいせつ図画頒布と賭博の疑いで、神奈川県藤沢市の男子大学生（19）を書類送検した。同課によると、「賭け金にするために販売した」などと供述している。大学生は昨年8〜10月ごろ、インターネットオークションで、「AI美女」などの商品名で1点300〜2千円でポスター計約300点を販売し