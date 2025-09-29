コメの出来具合を示す「作況指数」の廃止に伴う新たな指標について、名称が「作況単収指数」に決まりました。【映像】コメの出来具合を示す新指標「作況単収指数」に決定総務省で29日に開催された統計委員会で、農林水産省はコメの「作況指数」に変わる新たな指標の名称について、「作況単収指数」を提案し、先ほど了承されました。「作況指数」は近年、猛暑などの気候変動の影響が反映されず、生産現場との間で実態とのズレ