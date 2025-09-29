酔っぱらい？自転車が車に当て逃げ東京・府中市の住宅街で4日午前4時頃、カメラが捉えたのは、フラフラとよろめきながら止めてある車へと突っ込む自転車だ。目撃者：20代前半の若い方だと思う。多分酔っ払っている状態。とりあえずショックですよね。自転車に乗った人物はその場に立ち止まると、ぶつかった車を確認しているようにも見える。仲間とみられる2台の自転車が現れるとその場を去って行った。その後、何も知らない被害者