バスケットボールＢリーグ２部（Ｂ２）の神戸は２９日、神戸市中央区の生田神社で必勝祈願を行った。２６年秋から参戦が決まっているトップカテゴリーのＢリーグ・プレミアを前に、今秋開幕するＢ２ラストシーズンでの優勝を願い、選手１２人と渋谷順社長、川辺泰三ヘッドコーチらスタッフが参加した。必勝祈願後は渋谷社長、川辺ＨＣに加え、共同主将のＰＧ寺園脩斗が取材に応じた。西宮市から２３／２４シーズンに神戸に本拠