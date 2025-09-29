ガールズグループLABOUM出身のユルヒが離婚後、3人の子どもたちと面会している近況を伝えた。【写真】ユルヒ、スポブラで魅せる肉体本日（9月29日）放送されるバラエティ番組『親友トークュメンタリー 4人用食卓』（原題、チャンネルA）には、デビュー38年目の女優パン・ウニが、親友のユルヒ、そして弁護士ヤン・ソヨンと共に出演する。パン・ウニは、元夫の会社に所属していたLABOUMのメンバーだったユルヒ、そして現在ユルヒの