パドレスは２８日（日本時間２９日）に本拠地サンディエゴでのダイヤモンドバックス戦に１２―４で勝ち、レギュラーシーズンを終えた。出番がなかった松井裕樹投手（２９）は６１試合で３勝１敗、１セーブ、防御率３・９８、奪三振６１でメジャー２年目を終えた。「雰囲気はすごくいい。任されたところでしっかり、（失点）ゼロで（ベンチに）帰って来られるように準備したい」と、２年連続のポストシーズン（ＰＳ）に臨む。前