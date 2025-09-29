お笑いコンビ、シソンヌの長谷川忍が29日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。自民党総裁選（10月4日投開票）に出馬した小泉進次郎農相（44）陣営の議員事務所が陣営関係者に「ニコニコ動画」に小泉氏への称賛コメントを書くよう例文を示して要請したとする「ステルスマーケティング（ステマ）」疑惑をめぐり「言葉を厳しくすれば洗脳に近い」と厳しく批判した。この問題は25日発売の「週刊文春」報道