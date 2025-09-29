韓国ドラマのタイトルを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国語を学ぼう。「패밀리（ペミッリ）」を訳すと？大ヒット韓国ドラマ「패밀리（ペミッリ）」を知っていますか？2023年に放送された、妻も知らない裏の顔を持つ男性の生活を描いた物語です。いったい、「패밀리（ペミッリ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてくださ