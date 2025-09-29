プロ野球DeNAの三浦大輔監督（51）が、今シーズン限りで辞任する。複数のメディアが2025年9月29日に報じた。 南場オーナー「三浦監督の辞意申し出を球団として受理」 DeNAの南場智子オーナー（63）は29日に自身のXを更新し、「すでに一部報道にあります通り、三浦監督から来季以降について辞意の申し出があり、球団としてこれを受理致しました」などのコメントを投稿した。 三浦監督は現役時代、横浜一筋で投手としてプレーし、「