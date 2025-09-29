意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【三重県の方言】「だいひょー」の意味は？「だいひょー」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、「だいひょーのひとやったでな」というように使います。いったい、「だいひょー」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「大柄・長身、またその人」でした！「だいひょー