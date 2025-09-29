資料大韓航空 岡山空港を発着する岡山―ソウル線は10月26日以降、週4往復から3往復に減便となります。 岡山空港を発着する岡山ーソウル線は現在、火曜日、水曜日、金曜日、日曜日の週4往復しています。 岡山県によりますと、10月26日から2026年3月28日までの冬ダイヤでは火曜日の運航がなくなり、週3往復になるということです。 また、ダイヤも変わります。岡山発の便は出発時間に変更はないものの、到