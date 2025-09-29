記録的な大雨で浸水被害を受けた、三重県四日市市の地下駐車場で、被害に遭った車両274台の搬出作業を29日から始めると駐車場の運営業者が発表しました。12日に四日市市に降った観測史上最大の大雨で、市内の地下駐車場では大量の雨水が流れ込んで274台の車が水没し、今も駐車場内に取り残されたままとなっています。地下駐車場を運営するディア四日市によりますと、作業は29日に開始する予定で、駐車場内に残された車両274台を運