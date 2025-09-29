29日未明、栃木県栃木市の東北道下り線で大型トラック1台と乗用車2台が絡む事故があり、乗用車の運転手1人が死亡しました。警察によりますと、29日午前1時半すぎ、栃木市の東北自動車道下り線の栃木IC付近で、大型トラック1台と普通乗用車2台が絡む事故があり、乗用車の男性運転手1人の死亡が確認されました。もう1台の乗用車に乗っていた60代とみられる夫婦もケガをして、病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。