阪神の原口文仁選手が29日、今季限りでの現役引退を表明しました。33歳の原口選手は、帝京高校の3年生として夏の甲子園でベスト8の活躍で、2009年にドラフト6位で阪神に入団。2016年にプロとしてデビューを飾ります。しかし、19年には大腸がんを患っていることが判明し、一時は選手生命が危ぶまれましたが、その年の6月に1軍復帰。7月に出場したオールスターゲームでは2試合連続本塁打を放ちました。不屈の闘志でプレーし、2024年