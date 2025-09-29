ユネスコの無形文化遺産に登録されている三重県四日市市の鳥出神社の鯨船行事が28日に行われ、勇壮な捕鯨の様子が再現されました。例年、鯨船行事は8月に開催されてきましたが、近年の猛暑の影響で2025年は秋の開催となりました。江戸時代から続くとされる鳥出神社の鯨船行事は毎年8月のお盆の風物詩として親しまれてきましたが、近年の猛暑により参加者や見物客の熱中症リスクが高いとして、今年は暑さがおさまる9月末に日程が変