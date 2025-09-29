27日午前、三重県志摩市の海岸でサーフィンに来ていた大阪府の男性が溺れて死亡しました。亡くなったのは、大阪府吹田市に住む会社役員の男性(67)です。警察の調べによりますと、27日午前11時前、志摩市阿児町の国府白浜の海岸に、友人と2人でサーフィンに来ていた会社役員の男性が、うつぶせの状態で海に浮いているのを、別のサーファーが発見しました。男性は意識がなく、市内の病院に搬送されましたが死亡が確認されました。死